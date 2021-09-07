تسجيل قياس القدرة المعرفية الفترة الأولى والثانية ومواعيد الاختبارات

استمرار تسجيل قياس القدرة المعرفية لعام 1443، وقد زاد البحث عن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للجامعيين على بوابة القياس للخدمات الإلكترونية، مع إعلان المركز الوطني عن انطلاق اختبارات المرحلة الأولي واستمرار التقديم الإلكتروني على حسب المقاعد المتاحة، والإشارة إلى موعد أداء اختبارات الفترة الثانية، حتى يتعرف المقبلين على أداء هذا الاختبار الهامة على المواعيد الرسمية.

مقياس القدرة المعرفية

الهدف من أداء اختبار مقياس القدرة المعرفية بعود لأهميته في التقديم على الوظائف في القطاعين العام والخاص، من أجل قياس المعارف والمهارات والقدرات والكفاءات البشرية ومدى مقدرتها على شغل الوظائف الشاغرة وتحمل أعبائها، وتنمية وتطوير بيئة العمل، وامتلاك المهارات التي قد تساعد على تحقيق الأهداف التنوية للمنشأة أو القطاع أو الشركة والهيئة الطالبة للتوظيف.

أهمية كبيرة في اختبار قياس القدرة المعرفية سواء في التقديم على الوظائف أو الحصول على الترقيات، حيث يكون من بين شروط القبول لوظيفة إدارية ما، ويشرف على تقدمية المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي التابع إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويقوم بقياس 4 مقاييس على حسب الدراسات العلمية التي تم تنفيذها وتصميمها بكل علمي مدروس، للتنبأ بمدى نجاح الموظف للنجاح بالقيام بالمهام الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، وتقيس الأسئلة:

القدرة الكمية

القدرة الاستدلالية

القدرة اللفظية

القدرة المكانية

ولكل مقياس معاييره ومدلوله في نوعية ما يسعى الاختبار من خلاله لقتيمة

رابط تسجيل قياس القدرة المعرفية

يستمر موقع بوابة القياس للخدمات الإلكتروني، في استقبال طلبات التسجيل في مقياس القدرة المعرفية حتى اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على المقاعد التي لا تزال شاغرة لأداء الاختبارات في المرحلة الأولي التي تجرى حالياً، وسيكون موع اختبارات الفترة الثانية قبيل نهاية العام الجاري.

طريقة القياس وسداد الرسوم خدمة متاحة على رابط تسجيل قياس الرسمي، لإعداد الملف الخاص بالحساب والتقديم على الاختبارات التعليمية أو الإدارية أو اختبارات الصحية في المواعيد التي تعلنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد قال المركز في بيان تم نشره منذ ساعات، أن اختبار القدرة المعرفية استفاد منه قرابة 800 ألف مواطن.