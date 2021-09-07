قائد المقاومة فى بانجشير يدعو الأفغان إلى انتفاضة وطنية ضد طالبان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال قائد جبهة المقاومة الوطنية فى أفغانستان، أحمد مسعود، فى رسالة صوتية إلى وسائل الإعلام: "أينما كنتم، فى الداخل والخارج، أحثكم على انتفاضة وطنية من أجل كرامة وحرية وازدهار بلدنا".
وحذرت حركة طالبان فى وقت سابق من اليوم، من أى تمرد ضد حكمها، مؤكدة أنها ستقابل ذلك بضربة قاسية، وذلك فى أعقاب إعلانها الاستيلاء على وادى بانجشير، آخر معاقل المقاومة الأفغانية ضدها.
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