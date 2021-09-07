اليوم الوطني السعودي 1443 وقرارات جديدة من التعليم بشأن هذا اليوم وموعد الاحتفال به

اليوم الوطني السعودي 1443 قبل كل شيء فإن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة. على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- في يوم 23 سبتمبر من كل عام. حيث تحول اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. من خلال مرسوم ملكي رقم 2716 عام 1932. وبداية من عام 2005 فقد قرر الملك عبد الله أن اليوم الوطني سيكون إجازة رسمية للدولة وذلك اعتبارا من اليوم الوطني السعودي ال 75.

اليوم الوطني السعودي 1443

هذا اليوم يمثل مناسبة خاصة ومميزة لدى المواطنين السعوديين وذلك نظرا لأنه ذكرى توحيد المملكة. وحملها لاسمها الحالي وذلك بعد ما يقارب 30 عاما من الكفاح المسلح بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود. ويعد هذا اليوم واحد من أهم الأعياد الرسمية والشعبية أيضا التي يحتفل بها السعوديين كل عام بالإضافة إلى أنه يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكي تحتفل كل عائلة بهذا اليوم المميز.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 2021

لقد تقرر موعد إجازة العيد الوطني السعودي 91 لعام 1443 يوم 23 من سبتمبر الحالي الذي يوافق يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443. ومن طقوس هذا اليوم هو إقامة احتفالات ومهرجانات وعروض وألعاب نارية في كافة أنحاء المملكة لذا يتساءل الجميع عن موعد هذا اليوم المميز. وقد طالبت الوزارة بتنفيذ فعاليات الاحتفال بهذا اليوم من قبل جميع المدارس عن بعد للمرحلة الابتدائية وبحضور المرحلتين الاعدادية والثانوية وذلك من يوم الاحد وحتي يوم الخميس.

شعار اليوم الوطني السعودي 2021

فقد أعلن قبل أيام تركي بن عبد المحسن آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2021 ورقمه 91 وهو (هي لنا دار). وقد صرح أيضا بان احتفالية العيد الوطني مستلهمه من ثقافة الأنسنة التي تنعكس على خطط ومشاريع المملكة العربية السعودية. وذلك لتنفيذ رؤية 2030 تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين. وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

اولا في العيد الوطني السعودي ال 79 لعام 2009. افتتح الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز جامعة الملك عبد الله للعلوم بمشاركة عدد من قادة العالم. ثانيا وفي العيد الوطني السعودي ال 84 لعام 2014. أطلقت جدة سارية لأطول علم ف العالم بارتفاع 171 مترا. ثالثا أما العيد الوطني ال 85 لعام 2015. فقد صادف يوم عرفة فاحتفل السعوديين بعيدين بدلا من واحد.

بعض الإنجازات في ذكرى العيد الوطني السعودي