زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب كندا

جدة - نرمين السيد - وقالت "الهيئة"، إن الزلزال وقع على بُعد 164 كيلومترا بين الجنوب، والجنوب الشرقى من بلدية كيتيمات فى مقاطعة "بريتش كولومبيا" بغرب كندا.
وأضافت أنها رصدت مصدر الزلزال على بعد على عمق 15 كيلومترا تحت الأرض، فيما لم ترد أى أنباء حتى الآن حول خسائر مادية أو بشرية.
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