السلطات الهندية تكثف جهودها لاحتواء تفش محتمل لـ فيروس نيباه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم، كثفت سلطات الولاية جهودها لتتبع اتصالات الصبى لتحديد المخالطين سعيًا إلى منع انتشار الفيروس.
وقالت وزيرة الصحة فى الولاية فينا جورج، إن جهود السلطات الهندية أسفرت عن رصد 188 شخصا كانوا على اتصال بالصبى خلال يوم الاثنين.
وأضافت الوزيرة أن من بين هؤلاء، 20 مخالطًا أساسيًا، مشيرة إلى أنهم معرضون لخطر كبير وأن جميعهم يخضعون لـ الحجر الصحى الشديد فى منازلهم أو فى المستشفى.
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