كورونا فى المغرب .. 1.923 إصابة جديدة و72 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المغربية فى تقرير لها حول مستجدات الوضع الوبائى فى المملكة، إنها سجلت 72 حالة وفاة.
وأفادت بيانات الوزارة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ كورونا فى البلاد، إلى 886 ألفًا و8 حالات، مشيرة إلى أن إجمالى الوفيات بلغ 13 ألفًا و145 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمى فى المغرب، قد أعلنت مد تأجيل موعد الدخول المدرسى خلال العام الحالى، إلى شهر أكتوبر المقبل بعد أن كان سينتهى فى 10 سبتمبر الجارى بدل الموعد المحدد سلفا فى الـ 3 من سبتمبر الجارى.
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