كورونا يغلق أكثر من 1000 مدرسة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "وول ستريت جورنال"، أغلقت السلطات الأمريكية أكثر من 1000 مدرسة فى 31 ولاية فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن 14 ألف طالب وطالبة ثبتت إصابتهم بـ كورونا فى ولاية ميسيسيبى، كما خضع نحو 20 ألفًا آخرين إلى الحجر الصحى، وذلك بعد افتتاح معظم المدارس هناك فى أوائل أغسطس الماضى.

كورونا فى أمريكا

وأفادت السلطات الصحية فى ولاية نيو مكسيكو، بخضوع نحو 10% من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألفًا، إلى الحجر الصحى أيضًا.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، أن العودة إلى المدارس فى جورجيا، ارتبطت بانتشار الفيروس التاجى بين أكثر من نصف الإصابات فى الولاية، نهاية أغسطس الماضى.

وفى تكساس، بلغ إجمالى المصابين بـ كورونا من الطلاب، أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51% عن الأسبوع السابق.