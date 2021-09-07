“برقم الجلوس” رابط نتائج توجيهي الدورة الثانية tawjihi.mohe.ps نتائج الإكمال 2021

رابط نتائج توجيهي الدورة الثانية tawjihi.mohe.ps ونتائج الإكمال في الثانوية العامة في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة – فلسطين، حيث ترقب الطلاب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري الموعد المقرر لإعلان نتائج الدورة الثانية وأيضا نتائج الإكمال وذلك للتحضير لدخول الجامعات والتعرف على الكليات المتاحة لهم لدخول العام الأكاديمي الجديد 2021-2022.

موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج الدورة الأولى في بداية أغسطس الماضي وتم تحديد الموعد المقرر لإطلاق اختبارات الدورة الثانية وكذلك اختبارات الإكمال، والتي بدأت في 14 أغسطس الماضي وانتهت في نهاية نفس الشهر وبدأت مؤشرات البحث تشير لتنامي البحث عن النتائج للتعرف على الكليات للعام الدراسي الجديد.

اختبارات الدورة الثانية والإكمال

تكون اختبارات الدورة الثانية للطلاب الذين لم يوفقوا في اختبارات الدورة الأولى، بالرسوب في جميع المواد أو بعض منها، على أن يقوموا بدخول اختبارات الدورة الثانية في 14 أغسطس والحصول على درجات النجاح، بينما يون الطلاب الحاصلين على درجات النجاح بينما لم يكن المجموع النهائي يكفي لدخول كليات القمة أو الكليات التي يرغبوا في الدخول فيها فيكون عليهم تحسين الدرجات بدخول اختبارات الإكمال.

الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب

حرصت وزارة التعليم في ظل الظروف الراهنة في القطاع وجميع دول العالم من انتشار فيروس كرونا على الحرص على صحة الطلاب، حيث قامت باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الوقاية والعزل للطلاب المصابين والأصحاء، وذلك لتنتهي الامتحانات بشكل جيد، ثم عكفت بعد ذلك لجان التصحيح على الأوراق للانتهاء السريع منها وإعلانها للطلاب ليلحقوا ركب الجامعات في العام الجديد.

استخراج رابط نتائج توجيهي الدورة الثانية tawjihi.mohe.ps نتائج الإكمال 2021

يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج في الساعات القادمة، حيث كان البيان الأخير من الوزارة هو الانتهاء التام من رفع نتائج الطلاب ومعرفة الأسماء الناجحة ونظيرتها الراسبة، ويكون الدخول والاستعلام عنها على الرابط الحكومي المخصص لذلك باتباع الخطوات التالية: