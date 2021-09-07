“www dsamohe.gov.jo” تقديم المنح الخارجية الأردن // وزارة التعليم العالي تحدد مواعيد التسجيل

رابط تقديم المنح الخارجية الأردن، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من قبل ألاف الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي الدورة الصيفية، أو العام الماضي 2020 الدورة التكميلية، الراغبين في التسجيل للبعثات الخارجية واستكمال تعليمهم في الجامعات الخارجية في الدول الخارجية، التي بينها وبين الحكومة الأردنية أتفاق لتبادل الخبرات في التعليم العالي وتبادل البعثات بين الطلاب، هذه الدول هي ” مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا” وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على حسابها الرسمي على تويتر، عن مواعيد التسجيل وضوابط التسجيل للراغبين من الطلاب، وهو ما سنقدمه لمتابعي موقعكم المتميز ثقفني من خلال هذا المقال فتابعونا.

رابط تقديم المنح الخارجية الأردن 2022

يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الأردنية أو العربية، التسجيل عبر موقع مديرية البعثات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، واستكمال الملفات والمستندات المطلوبة للتقديم الذي سيكون إلكتروني فقط، وفق الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة والدول المانحة، وفي المواعيد المحددة والتي سنقدمها لكم لاحقاً بالمقال.

بداية التسجيل للطلاب صباح الأربعاء الموافق 2021/09/08.

نهاية التسجيل في البعثات الخارجية يوم السبت القادم الموافق 2021/09/11.

موعد التقديم في المنح الخارجية 2022/2021 الأردنشروط تقديم المنح الخارجية الأردن

كما جاء في إعلان التسجيل للمنح فأنه يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو العربية، وأن يكونوا حققوا النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورة الصيفية للعام 2021، أو الدورة التكميلية للعام الدراسي الماضي 2020 في الفرع العلمي أو الأدبي / الحقل الطبي، ومنطبق عليهم شروط التسجيل التي تحددها الوزارة وكذالك شروط الدولة المانحة من الدول التي سبق ذكرها في صدر المقال.

الدخول على رابط موقع مديرية البعثات www dsamohe.gov.jo .

. قراءة الإرشادات والضوابط المحددة في أستمارة التسجيل جيداً قبل ملء بياناتك الشخصية.

قم بتسجيل بياناتك المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكتروني بصورة صحيحة ودقيقة لأنها مسئوليتك أنت فقط.

قم برفع المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون موثقة ومعتمدة من الوزارة.

أضغط على تسجيل البيانات ليتم حفظ طلب التسجيل الإلكتروني للمنحة الدراسية.

ضرورة الإطلاع الجيد على التفاصيل الخاصة بالمنح المقدمة والموجودة عبر موقع مديرية البعثات. جميع البيانات التي يقوم الطالب بتسجيلها هي مسئوليته الشخصية ويتحمل مدى صحتها من عدمه. التقديم إلكتروني عن طريق جهاز الحاسوب ولا يمكن التقديم عبر الهاتف الجوال. وزارة التعليم العالي ستقوم بترشيح الطلاب للدول المانحة وسوف يتم تحديد موعد وطريقة السفر بالتنسيق مع الدول المانحة بحسب الضوابط التي حددتها للسفر. سوف يتم إعلان وأسماء المرشحين للبعثات بعد إعلان نتيجة القبول الموحد للجامعات الأردنية نهاية الشهر الجاري.

طريقة التسجيل في المنح الخارجية الأردنتعليمات وتنبيهات من وزارة التعليم العالي للطلبة