التحقيق مع امرأتين من داعش فى السويد بتهم الإبادة وجرائم حرب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة السويدية، أمس الإثنين، القبض على امرأتين تنتميان لتنظيم داعش بعد عودتهما من سوريا، فيما أوضحت وسائل الإعلام أنه يجرى التحقيق مع إحداهن بتهمة ارتكاب جرائم حرب.





وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، أولا أوسترلينج، إن المدعى العام الذى يتولى التحقيق فى قضية المرأتين أمر بتوقيفهما.

وأضافت: "نفذنا القرار عندما حطت الطائرة فى ستوكهولم بعد الظهر"، لافتة إلى اقتياد امرأة ثالثة للاستجواب

وقال بيان للنيابة العامة السويدية، أمس الإثنين، إن هناك عدة تحقيقات مفتوحة ضد رجال ونساء عادوا من مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

فيما اعتبرت المدعية العامة رينا ديفغون، أن جرائم "العائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش، هى جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية".

فيما ذكرت الإذاعة السويدية العامة "أس فى تى"، أن واحدة على الأقل من المعتقلات تخضع لتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة.