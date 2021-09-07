وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، أولا أوسترلينج، إن المدعى العام الذى يتولى التحقيق فى قضية المرأتين أمر بتوقيفهما.
وأضافت: "نفذنا القرار عندما حطت الطائرة فى ستوكهولم بعد الظهر"، لافتة إلى اقتياد امرأة ثالثة للاستجواب
وقال بيان للنيابة العامة السويدية، أمس الإثنين، إن هناك عدة تحقيقات مفتوحة ضد رجال ونساء عادوا من مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
فيما اعتبرت المدعية العامة رينا ديفغون، أن جرائم "العائدين من مناطق سيطرة تنظيم داعش، هى جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية".
فيما ذكرت الإذاعة السويدية العامة "أس فى تى"، أن واحدة على الأقل من المعتقلات تخضع لتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإبادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحقيق مع امرأتين من داعش فى السويد بتهم الإبادة وجرائم حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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