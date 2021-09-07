إجمالى إصابات كورونا يتجاوز 33 مليون حالة فى الهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم نسجيل 290 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الوفيات 441 ألف حالة وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

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