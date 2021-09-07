طريقة التسجيل في منصة روضتي 1443 وكيفية إنشاء حساب جديد

ازداد البحث من قبل أولياء الأمور يبحثون عن رابط منصة روضتي وكيفية التسجيل في منصة روضتي 1443، وهي منصة تابعة لمنصة نور قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإنشاء هذه المنصة لطلبة رياض الأطفال، وذلك حتى يتمكن ولى الأمر بالدخول إلى هذه المنصة وتسجيل طفله عليها واستكمال عملية التعليم، وكانت هذه المنصة من أجل حل مشكلة نقص الأماكن للطلبة وللطالبات، وسوف نوضح لكم بمقال اليوم كيفية التسجيل على المنصة ومتابعة الدروس التي تقوم المنصة بطرحها للطلاب.

التسجيل في منصة روضتي 1443

كانت البداية لمنصة روضتي العام الماضي وقد أنشأتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة كتجربة وكانت تجربة ناجحة، ولذا سوف يتم العمل بها هذا العام أيضًا، ولهذا السبب يتساءل أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في منصة روضتي 1443، والجدير بالذكر أن المملكة تعاني من نفس شديد لطلاب رياض الأطفال في المدارس، وهذا ناتج عن زيادة أعداد الأطفال المقيمين داخل المملكة، وللعلم أنه يتم إعطاء الأولوية للطلاب حاملي الجنسية السعودية، ولكن جاءت منصة روضتي لحل هذه المشكلة وكان حل رقمي حل مشكلة كبيرة وحقق نجاح كير بجودة عالية وبنفس الكفاءة وأعلى، ولذا بحث أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في المنصة والاستفادة من البرامج التعليمية التي تبثها المنصة للأطفال بدلًا من مدارس رياض الأطفال، وذلك لحين دخول المدارس وبدء الدراسة.

طريقة التسجيل في منصة روضتي 1443

يمكن لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سعوديين وغير سعوديين التسجيل في منصة روضتي 1443، وذلك من خلال الدخول على منصة روضتي واتباع الخطوات التالية: