madrasati منصة مدرستي تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية وكيفية انشاء تسجيل جديد برقم الهوية

منصة مدرستي تسجيل الدخول، يبحث الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، بل يبحث أولياء الأور عن كيفية تسجيل الدخول على الموقع وعمل حساب على منصة مدرستي واستكمال عملية الدراسة عن بعد، ولذا قمنا بكتابة هذا المقال لإخباركم بطريقة تسجيل حساب جديد على المنصة واستكمال عملية الدراسة دون أي مشاكل والدراسة إلكترونيًا عبر الشبكة.. تابعوا معنا.منصة مدرستي تسجيل الدخول
أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي لتقديم الدروس التعليم للطلاب عن بعد، ويرغب الطلاب في الدخول على منصة مدرستي تسجيل الدخول، وقد أطلقت المملكة هذه المنصة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وقد كانت خيار مثالي لاستكمال عملية الدراسة بدلًا من الذهاب إلى المدارس، وقد حققت هذه المنصة نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، وتقوم المنصة بتقديم جميع الأدوات التعليمية التي يحتاج إليها منسوبي العملية التعليمية سواء الطالب أو الكادر التعليمين وقد أسهمت المنصة في تعزيز المهارات والقيم الذي يكتسبها الطلبة والطالبات من العلية التعليمية، وهذه المنصة أكسبت الطالب المهارات والقدرات التي تتماشي مع متطلبات العصر وتحقيق التنمية التي تسعى المملكة للوصول إليها عام 2030، ويرغب الطلبة والطالبات في التعرف على رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول عليها.رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول
تتيح منصة منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلبة والطالبات وولى الأمر إمكانية عمل حساب على المنصة، بحيث حين العودة للمدارس يتمكن الطلاب من متابعة عملية التعلم واستكمال الدراسة، وللراغبين في التسجيل على المنصة عليهم اتباع ما يلي:
- الدخول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1443.
- بأعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على ” تسجيل جديد”.
- كتابة البيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورقم الإقامة.
- ثم بعدها اضغط على “تحقق”.
- ستصلك رسالة على الجوال للتحقق من بيانات الأساسية.
- قم بكتابة الكود الذي وصلك على الهاتف المحمول.
- أكد حسابك وبعدها يمكنك الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.
- وعند تسجيل الدخول على الموقع ستجد اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور للدخول مرة أخرى على الموقع.
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منصة مدرستي تسجيل الدخول، يبحث الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، بل يبحث أولياء الأور عن كيفية تسجيل الدخول على الموقع وعمل حساب على منصة مدرستي واستكمال عملية الدراسة عن بعد، ولذا قمنا بكتابة هذا المقال لإخباركم بطريقة تسجيل حساب جديد على المنصة واستكمال عملية الدراسة دون أي مشاكل والدراسة إلكترونيًا عبر الشبكة.. تابعوا معنا.منصة مدرستي تسجيل الدخول
أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي لتقديم الدروس التعليم للطلاب عن بعد، ويرغب الطلاب في الدخول على منصة مدرستي تسجيل الدخول، وقد أطلقت المملكة هذه المنصة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وقد كانت خيار مثالي لاستكمال عملية الدراسة بدلًا من الذهاب إلى المدارس، وقد حققت هذه المنصة نجاحًا كبيرًا خلال العام الدراسي الماضي، وتقوم المنصة بتقديم جميع الأدوات التعليمية التي يحتاج إليها منسوبي العملية التعليمية سواء الطالب أو الكادر التعليمين وقد أسهمت المنصة في تعزيز المهارات والقيم الذي يكتسبها الطلبة والطالبات من العلية التعليمية، وهذه المنصة أكسبت الطالب المهارات والقدرات التي تتماشي مع متطلبات العصر وتحقيق التنمية التي تسعى المملكة للوصول إليها عام 2030، ويرغب الطلبة والطالبات في التعرف على رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول عليها.رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول
تتيح منصة منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلبة والطالبات وولى الأمر إمكانية عمل حساب على المنصة، بحيث حين العودة للمدارس يتمكن الطلاب من متابعة عملية التعلم واستكمال الدراسة، وللراغبين في التسجيل على المنصة عليهم اتباع ما يلي:
- الدخول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1443.
- بأعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على ” تسجيل جديد”.
- كتابة البيانات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورقم الإقامة.
- ثم بعدها اضغط على “تحقق”.
- ستصلك رسالة على الجوال للتحقق من بيانات الأساسية.
- قم بكتابة الكود الذي وصلك على الهاتف المحمول.
- أكد حسابك وبعدها يمكنك الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.
- وعند تسجيل الدخول على الموقع ستجد اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور للدخول مرة أخرى على الموقع.
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