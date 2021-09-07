ekhtibar.moe.gov.sa دخول مدرستي جدول اختبارات تعزيز المهارات (لغوية – علمية – تطبيقية)

ekhtibar.moe.gov.sa دخول مدرستي وإصدار جدول اختبارات تعزيز المهارات اللغوية والعلمية وأيضا التطبيقية لطلاب المدارس الحكومية، الابتدائية والمتوسطة وحتى الصف الأول الثانوي، ويكون هنالك جدول يشير إلى السنوات التي لها الاختبارات اليومية للطلاب، ويتم اليوم الثلاثاء دخول الطلاب على منصة الاختبارات في مدرستي الإلكترونية لطلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي.

دخول اختبارات تعزيز المهارات

حيث انطلق العام الدراسي الجديد 2021-1443 لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة بالمملكة، وأعلنت الوزارة أن التعليم لطلاب روضات الأطفال يكون إلكترونيا عبر منصة روضتي الإلكترونية لمتابعة الأطفال والأنشطة الفصلية اليومية والواجبات اليومية، بينما تم عمل اختبارات لقياس قدرات الطلاب لبيان أداءهم ومستواهم التعليمي بالعام الدراسي الجديد.

نظام نور الإلكتروني

هو نظام إلكتروني تعليمي شامل لكل ما يخص التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يتابع كل من الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي، وذلك بتقديم الخدمات المطلوبة لكل فئة منهم، حيث يتابع الطلاب بإنشاء المنصات التعليمية، اختبارات منصة مدرستي، للفصل المباشر والاختبارات الإلكترونية والاختبارات الشهرية والإعلان عن النتائج بحساب الطالب، بينما يخدم النظام المعلم بعمل حساب خاص به لمتابعة الطلاب أثناء الاختبارات الإلكترونية في برنامج مايكروسوفت تيمز وتقديم خدمات الرواتب والترقيات والانتقالات لكل من المعلمين والإداريين وجميع العاملين.

جميع الصفوف الدراسية موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الهجري موعد الاختبارات المركزية بالتاريخ الميلادي الصف الثاني والثالث الابتدائي الأحد 28 محرم 1443 5 سبتمبر 2021 الرابع والخامس الابتدائي الإثنين 29 محرم 1443 6 سبتمبر 2021 الصف الرابع والخامس الابتدائي الثلاثاء 30 محرم 1443 7 سبتمبر 2021 السادس الابتدائي الأربعاء 1 صفر 1443 8 سبتمبر 2021 الصف السادس الابتدائي الخميس 2 صفر 1443 9 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 5 صفر 1443 12 سبتمبر 2021 الأول والثاني متوسط 6 صفر 1443 13 سبتمبر 2021 الصف الثالث متوسط وأول ثانوي 7 صفر 1443 14 سبتمبر 2021 الثالث متوسط وأول ثانوي 8 صفر 1443 15 سبتمبر 2021

جدول اختبارات تعزيز المهارات (لغوية – علمية – تطبيقية)ekhtibar.moe.gov.sa دخول مدرستي

هي منصة اختبارات الطلاب على برنامج مايكروسوفت تيمز لأداء الاختبارات التجريبية المركزية لقياس قدرات الطلاب العلمية والمعرفية واللغوية، حيث يكون النظام ليس تجريبي وخاصة بعد أن قام الطلاب بالدخول عليه في العامين الماضيين، وخاصة بعد انتشا فيروس كرونا وقارات السيد وزير التربية والتعليم بالاعتماد الأكبر على المنصات الإلكترونية، منصة مدرستي، للتعليم أون لاين من خلال الحصص المباشرة والتفاعلية بين المعلم والطلاب، وتوفير المكتبة الرقمية التي فيها فيديوهات شرح المواد الدراسية للمراجعات، وأيضا توفير برنامج الاختبارات الجماعية، مايكروسوفت تيمز، حيث يقوم الطالب بعمل حساب خاص به بالإيميل الخاص به على المنصة والدخول للاختبارات الإلكترونية.

خطوات تسجيل الاختبارات المركزية للطالب خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز للمعلم يتم دخول التطبيق من متصفح جوجل. يتم كتابة الاسم ورقم المرور في صفحة اختبارات مايكروسوفت تيمز يقوم الطالب بتسجيل الدخول. يفتح للطالب صفحة تبين له وجود درس للمعلم فيقوم بالتسجيل فيه. كما يمكن للطالب الدخول في محادثات جماعية بين الطلاب. تبدا الخطوات بالدخول على البرنامج من خلال متصفح جوجل. يتم إدخال اسم المستخدم عند فتح صفحة التسجيل. يبدأ الطالب كتابة كلمة المرور في منصة مدرستي أيضا إلى برنامج مايكروسوفت تيمز. يتم تسجيل الدخول. تفتح للمعلم الفصول المسندة إليه من مدرستي.

ويكون اختبارات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 الموافق 30 من شهر المحرم 1443 اختبارات الصفين الرابع والخامس في مدارس المملكة.