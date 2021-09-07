داعش يتبنى الهجوم الإرهابى على الشرطة العراقية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، أمس الإثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف موقع حراسة قرب مدينة كركوك العراقية، يوم الأحد الماضى، ما أسفر عن مقتل 10 شرطيين وإصابة أربعة آخرين.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت المصادر العراقية إن المهاجمين اشتبكوا ساعتين مع الشرطة فى قرية ببلدة الرشاد، على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب كركوك. وأضافت المصادر أن المسلحين استخدموا قنابل مزروعة على جانب الطريق لمنع التعزيزات من الوصول إلى الموقع، ما أدى إلى تدمير ثلاث سيارات للشرطة.

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