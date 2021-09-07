بايدن يزور نيويورك ونيوجيرسى لتفقد آثار إعصار إيدا المدمر

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال البيت الأبيض، أمس الإثنين، إن بايدن سيسافر إلى حى كوينز فى نيويورك، ومنطقة مانفيل فى نيوجيرسى.
وبحسب الوكالة، وافق الرئيس على إعلان حالة الكارثة فى ولاية لويزيانا التى اجتاحها الإعصار يوم 29 أغسطس، برياح تبلغ سرعتها 240 كيلومترا فى الساعة، وكذلك فى نيويورك ونيوجيرسى حيث سقطت الأمطار الغزيرة فتسببت فى فيضانات عارمة راح ضحيتها العشرات فى شمال شرق البلاد.
وسجلت لويزيانا 13 وفاة مؤكدة جراء الإعصار إيدا، كما أعلنت نيويورك عن 17 وفاة، وأعلنت نيوجيرسى عن 27 وفاة جراء الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص حسبما قال متحدث باسم الحاكم.
وقالت كاثى هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، إن الإعصار تسبب فى أضرار بأكثر من 50 مليون دولار.
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