الصين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة مع 18 إصابة فى اليوم السابق.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة لم تنجم عن عدوى محلية، لافتة إلى أن 10 حالات من الإصابات الجديدة لا تظهر عليها أعراض، جميعها وافدة من الخارج، وذلك انخفاضا من 18 حالة فى اليوم السابق. وبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين حتى الآن 95.064 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4.636 وفاة.

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