عاجل.. طالبان تطلق النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان فى كابول

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان فى كابول.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان فى كابول. وكانت العاصمة الأفغانية كابول شهدت لليوم الثانى على التوالى، تظاهرة مطالبة بحكومة مستقلة، كما رفع المحتجون هتافات ضد باكستان، التى تتهم بدعم حركة طالبان.

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