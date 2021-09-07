عناصر حركة طالبان يطلقون النار لتفريق مسيرة في كابول

أطلق عناصر طالبان النار في الهواء، اليوم الثلاثاء، لتفريق عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كابول ضد تدخل باكستان في شؤون أفغانستان، وفق ما أفاد موظفو وكالة فرانس برس في المكان.

واحتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج مقر السفارة الباكستانية رافعين لافتات.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد في الشؤون الداخلية لأفغانستان.