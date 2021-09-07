التقويم الدراسي 1443 موعد اول أيام الدراسة 2022 يعتبر من الأمور الهامة التي تسأل عليها الآن الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو أولياء الأمور والطلاب، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

التقويم الدراسي 1440 موعد أول يوم الدراسة 2022

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أعلنت عن التقويم الدراسي للعام الجديد حيث إن العام الدراسي سوف يبدأ في يوم التاسع ال 20 من شهر أغسطس لعام 2021.

والذي يوافق 21 من شهر صفر 1443 هجريًا ويحتوي العام الدراسي على مجموعة من الإجازات، كما حددت مواعيد الاختبارات كالآتي:

يوم 21 محرم 1423 هو بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول.

بينما يوم 16 صفر 1443 هو يوم إجازة اليوم الوطني.

ويوم 15 جمادى الأولى هو يوم بداية اختبار الفصل الدراسي الأول.

26 جمادى الأولى بداية إجازة منتصف العام.

13 جمادى الآخرة بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني.

20 رمضان 1443 بداية إجازة عيد الفطر.

7 شوال بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر.

21 شوال 1443 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني.

3 ذو القعدة بداية 1443 بداية إجازة نهاية العام.

التقويم الدراسي الجديد 1443 ثلاثة فصول

وجاء هذا التقويم الذي يتضمن الآتي:

يوم 21 محرم 1443 بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول.

الأربعاء والخميس 15 و 16 صفر 1443 هجريًا إجازة اليوم الوطني.

نهاية دوام يوم الخميس 20 ربيع الآخر 1433 .

يوم الخميس ثالثة جمادى الآخرة 1443 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

الأحد الموافق 13 جمادى الآخرة بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

7 شعبان 1443 إجازة الفصل الدراسي الثاني.

الأحد 17 شعبان 1443 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث.

24 رمضان 1443 إجازة عيد الفطر.

بعد نهاية دوام الخميس واحد ذي الحجة 1443 بداية إجازة العام الدراسي الثالث.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الواحد التقويم الجديد

وزارة التربية والتعليم السعودية وضحت أن العام الدراسي الجديد سوف يتكون من ثلاثة فصول، وعدد الأسابيع في كل فصل دراسي هو 13 أسبوع حيث يتصل في النهاية عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يوم.

في مجمل الثلاث فصول الدراسية في المدارس المنوعة بالمملكة العربية السعودية.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان التقويم الدراسي 1443 موعد اول أيام الدراسة ونرجو أن يكون نال إعجابكم.