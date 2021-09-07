حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443 وتحميله بسهولة

حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443 من أهم المواد الدراسية المستحدثة في المملكة العربية السعودية، لتطوير المنظومة التعليمية بمواد تضيف للطلاب مهارات جديدة، ولأن مهارات الحاسب أصبحت لغة العصر، قررت وزارة التعليم السعودية تقديم حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443 وتحميله بما يسهل على الطلاب إمكانية معرفة مجال جديد واقتنانه لاسيما البرمجة لما لها من أهمية في مختلف القطاعات والتحكم في جميع المجالات.

حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443

يساعد حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443على إعداد الطلاب وتوعيتهم بالحاسب الآلي والطريقة السليمه لاستخدامه وكل مايخص مفهوم البرنامج الرقمي، وإعداد النصوص وتحرير البيانات بما يضمن تعلم الطلاب على التكنولوجية الحديثة، خاصة أن الحاسب الآلي أساس العديد من الأعمال، والمنظومة التعليمية لاتكتمل من غيره في ظل عالم البرمجة والاعتماد على أنظمة التعليم عن بعد.

تحميل كتاب مادة المهارات الرقمية 1443

بدأ تحميل كتاب مادة المهارات الرقمية 1443 مع بداية العام الدراسي الجديد في السعودية، خاصة مع اهتمام وزارة التعليم السعودية بأعداد الطلاب في تلك المرحلة وتعرفهم بالمهارات الرقمية وكيفية الاستفادة منها بما يضمن جيل قوي واع لديه خبرة تكنولوجية، على أن يتم تحميل كتاب مادة المهارات الرقمية 1443 وتدريسه بشكل نظري وعلمي لضمان الحصول على المعلومة واقتنائها.

مادة المهارات الرقمية

تعتبر مادة المهارات الرقمية من أهم المواد الدراسية الجديدة في المنظومة التعليمية السعودية، ويتم تدريسها لطلاب الصف الأول المتوسط لاكتسابه المهارات المختلفة المتعلقة بالبرمجة وأجهزة الحاسوب، ويضم كتاب المهارات الرقمية للفصل الدراسي الأول للصف الأول المتوسط على عدد من الوحدات الدراسية تم تقسيمها على النحو التالي:

الوحدة الأولى تعلم الأساسيات، وبها عدد من الدروس، هي:

أجهزة الحاسب. نظام التشغيل. الملفات والمجلدات. إعدادات نظام التشغيل الأساسية. تلميحات ونصائح. مشروع الوحدة.

الوحدة الثانية: معالجة النصوص، وتضم الدروس الآتية:

إنشاء مستند وتنسيقه.

تنسيق الفقرات المتقدم.

الصور والرسومات.

التعامل مع الجداول.

التدقيق والطباعة.

مشروع الوحدة.

الوحدة الثالثة: مقدمة في البرمجة درس تعريفي عن البرنامج.

الاختبارات والأسئلة.

بذلك يتضح الطلاب كافة المعلومات عن مادة المهارات الرقمية لمساعدتهم في حل كتاب المهارات الرقمية أول متوسط ف1 1443 الجديد من وزارة التعليم السعودية، والاستفادة الكاملة منه.