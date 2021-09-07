رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 فلسطين الدورة الثانية psge.ps وزارة التربية والتعليم

نتائج التوجيهي الدورة الثانية، زاد البحث في الفترة الأخيرة في فلسطين عن رابط نتائج التوجيهي الدورة الثانية “التكميلي”، حيث قد انتهى طلاب التوجيهي امتحانات الدور الثاني “التكميلي” في الفترة الأخيرة وينتظرون نتائجهم التي من المقرر إعلانها عما قريب، وهذا حتى تتسنى لهم الفرصة في التقديم للجامعات وتحديد التخصص الجامعي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نتائج التوجيهي فلسطين 2021

وقد ظهرت نتائج التوجيهي بدولة فلسطين الدورة الأولى للعام الدراسي 2020 / 2021 في الشهر الماضي، حيث كانت متاحة للاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في يوم الثلاثاء الموافق 3 آب 2021، وقد نجح بها العديد من الطلاب واحتاج أيضا العديد من الطلاب خوض الامتحانات التكميلية الخاصة بالدورة الثانية والنجاح بها لتخطى مرحلة الثانوية العامة.

وقد بدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بفلسطين بيوم السبت الموافق 18 آب 2021، وقد انتهوا منها منذ أيام قليلة، وبعدما انتهت الامتحانات بدأت عمليات التصحيح والمراجعة بشكل مباشر وبدقة، وهذا استعدادا لرصدها الكترونيا لإتاحتها للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الثانية psge.ps

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم بكل سهولة إلكترونيا وهذا فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم بفلسطين، وهذا بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية، وفتابع معنا الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بدولة فلسطين نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021 psge.ps.

ستنتقل إلى صفحة نتائج الثانوية العامة 2021.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك والمكون من 6 أو 8 أرقام.

اضغط على زر بحث.

ستظهر لك النتيجة في حال اعتمادها.

وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات التكميلي بفلسطين للعام الدراسي 2021 حوالي 15 ألف طالب وطالبة لهذه الدورة.

وتشير العديد من المصادر لأن نتائج الدورة الثانية ستظهر في بداية العام الدراسي الجديد، أي أنها ستظهر خلال هذه الفترة، وهذا حتى يستطيع الطلاب الناجحين التقديم والالتحاق بالتخصصات الراغبين بها.

هذا كان مقالنا عن نتائج الثانوية العامة بفلسطين الدورة الثانية، نتمنى ان يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها في خانة التعليقات بالأسفل.