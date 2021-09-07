موعد صدور ايفون ١٣ وما هي مميزاته وصفاته، نظراً لزيادة البحث عنه عبر مواقع التواصل ومحركات البحث من قِبل محبي الأيفون بغرض التعرف على مواصفاته فاليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أخر التسريبات عن مواصفاته وموعد إصداره فتابعونا.

موعد صدور ايفون ١٣

سربت بعض المواقع الصينية عن بعض التفاصيل المتعلقة بإصدار شركة آبل لإصدارها الجديد من أيفون 13 وهو عبارة عن طرح سلسة من الهواتف الأيفون 13 مكونة من أربعة هواتف جديد ذات مميزات كثيرة وإمكانيات عالية.

قد أنتشر عبر موقع gsmarena بعض الصور المتسربة عن قرار شركة آبل لبيع الإصدار الجديد أيفون 13 في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري كما أعلنت صفحة “@PandaIsBald أن شركة آبل قررت طرح أربعة أنواع جدد من الأيفون.

كما أنها أعلنت عن إصدارها لسماعات آبل اللاسلكية الجديدة بعد إصدار الهواتف بثلاثة عشر يوم أي الموافق الثلاثون من سبتمبر الجاري ولكنها لن تكون متاحة لمدة كبيرة ستكون لفترة معينة وكميتها ستتحدد حسب نسب بيع الأيفون 13.

مواصفات هاتف أيفون 13

هناك العديد من المواصفات للإصدار الجديد أيفون 13 والتي سنوضحها من خلال السطور القادمة.