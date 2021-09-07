موعد صدور ايفون ١٣ وما هي مميزاته وصفاته، نظراً لزيادة البحث عنه عبر مواقع التواصل ومحركات البحث من قِبل محبي الأيفون بغرض التعرف على مواصفاته فاليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أخر التسريبات عن مواصفاته وموعد إصداره فتابعونا.موعد صدور ايفون ١٣
سربت بعض المواقع الصينية عن بعض التفاصيل المتعلقة بإصدار شركة آبل لإصدارها الجديد من أيفون 13 وهو عبارة عن طرح سلسة من الهواتف الأيفون 13 مكونة من أربعة هواتف جديد ذات مميزات كثيرة وإمكانيات عالية.
قد أنتشر عبر موقع gsmarena بعض الصور المتسربة عن قرار شركة آبل لبيع الإصدار الجديد أيفون 13 في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري كما أعلنت صفحة “@PandaIsBald أن شركة آبل قررت طرح أربعة أنواع جدد من الأيفون.
كما أنها أعلنت عن إصدارها لسماعات آبل اللاسلكية الجديدة بعد إصدار الهواتف بثلاثة عشر يوم أي الموافق الثلاثون من سبتمبر الجاري ولكنها لن تكون متاحة لمدة كبيرة ستكون لفترة معينة وكميتها ستتحدد حسب نسب بيع الأيفون 13.مواصفات هاتف أيفون 13
هناك العديد من المواصفات للإصدار الجديد أيفون 13 والتي سنوضحها من خلال السطور القادمة.
- يحتوي على ميزة الوضع العمودي والتي توفرها نسخة الفيديو في الهاتف.
- يتميز بتنسيق عالى الجودة في تسجيل الفيديو ويسمى ProRes.
- تم تطوير نظام التصوير فيه بحيث يعمل على تحسين الصورة وإظهار الألوان.
- تميزه بخوارزميات تدعم الفيديوهات بشكل رائع كما أنك من خلالها تستطيع أستخدام الماسح الضوئي لقراءة البيانات.
- يحتوي على معالج ذو تقنية 5 نانومتر والتي تحتويها آبل A15 فهي تعمل على تحسين أستهلاك الطاقة.
- أعتماد الإصدار على نوع جديد ومميز من تقنية LTPO والتي ترفع من تحديثات الشاشة وتصل إلى 120 هيرتز.
- يحتوي على نظام جديد يتمكن من تحسين قراءة البصمات بسبب تضاؤلها ويسمي Insider.
- لن يحتوي على Touch ID كالإصدارات السابقة في الشاشة.
- تحمل أكبر للبطارية بسعة أوسع دون أي زيادات فعلية في التصميم.
- تصميم الإطار الخارجي لأيفون 13 مصنوع من الفولاذ وهي من المعادن المقاومة للصدأ ولكن الهاتف ذاته مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا.
- كما أنه يتميز بمعيار IP68 وهو الذي يُمكن الهاتف من مقاومة الماء لمدة نصف ساعة.
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موعد صدور ايفون ١٣ وما هي مميزاته وصفاته، نظراً لزيادة البحث عنه عبر مواقع التواصل ومحركات البحث من قِبل محبي الأيفون بغرض التعرف على مواصفاته فاليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أخر التسريبات عن مواصفاته وموعد إصداره فتابعونا.موعد صدور ايفون ١٣
سربت بعض المواقع الصينية عن بعض التفاصيل المتعلقة بإصدار شركة آبل لإصدارها الجديد من أيفون 13 وهو عبارة عن طرح سلسة من الهواتف الأيفون 13 مكونة من أربعة هواتف جديد ذات مميزات كثيرة وإمكانيات عالية.
قد أنتشر عبر موقع gsmarena بعض الصور المتسربة عن قرار شركة آبل لبيع الإصدار الجديد أيفون 13 في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري كما أعلنت صفحة “@PandaIsBald أن شركة آبل قررت طرح أربعة أنواع جدد من الأيفون.
كما أنها أعلنت عن إصدارها لسماعات آبل اللاسلكية الجديدة بعد إصدار الهواتف بثلاثة عشر يوم أي الموافق الثلاثون من سبتمبر الجاري ولكنها لن تكون متاحة لمدة كبيرة ستكون لفترة معينة وكميتها ستتحدد حسب نسب بيع الأيفون 13.مواصفات هاتف أيفون 13
هناك العديد من المواصفات للإصدار الجديد أيفون 13 والتي سنوضحها من خلال السطور القادمة.
- يحتوي على ميزة الوضع العمودي والتي توفرها نسخة الفيديو في الهاتف.
- يتميز بتنسيق عالى الجودة في تسجيل الفيديو ويسمى ProRes.
- تم تطوير نظام التصوير فيه بحيث يعمل على تحسين الصورة وإظهار الألوان.
- تميزه بخوارزميات تدعم الفيديوهات بشكل رائع كما أنك من خلالها تستطيع أستخدام الماسح الضوئي لقراءة البيانات.
- يحتوي على معالج ذو تقنية 5 نانومتر والتي تحتويها آبل A15 فهي تعمل على تحسين أستهلاك الطاقة.
- أعتماد الإصدار على نوع جديد ومميز من تقنية LTPO والتي ترفع من تحديثات الشاشة وتصل إلى 120 هيرتز.
- يحتوي على نظام جديد يتمكن من تحسين قراءة البصمات بسبب تضاؤلها ويسمي Insider.
- لن يحتوي على Touch ID كالإصدارات السابقة في الشاشة.
- تحمل أكبر للبطارية بسعة أوسع دون أي زيادات فعلية في التصميم.
- تصميم الإطار الخارجي لأيفون 13 مصنوع من الفولاذ وهي من المعادن المقاومة للصدأ ولكن الهاتف ذاته مصنوع من الزجاج الكورنينج جوريلا.
- كما أنه يتميز بمعيار IP68 وهو الذي يُمكن الهاتف من مقاومة الماء لمدة نصف ساعة.
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