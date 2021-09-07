منصة الاختبارات المركزية هي المنصة التي يبحث عنها الكثير من طلاب المملكة السعودية وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم موعد تأدية ألاختبارات المركزية للتطوير من مهارات الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي جميع مدارس التعليم العام في السعودية وذلك عن طريق التسجيل في منصة مدرستي واليوم من خلال موقعنا سوف نقدم لكم كافة المعلومات المتوفرة حول المنصة وطبيعة ألاختبارات فتابعونا.

منصة الاختبارات المركزية

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن بدء أختبارات مركزية إلكترونية لتعزيز مهارات الطلاب بمختلف مراحل التعليم فبدءاً من التعليم الأساسي وحتى التعليم الثانوي.

الغرض من هذه ألاختبارات هو الإحاطة بما مدى معرفة الطالب وقدراته واستيعابه للمناهج التي تخص العام الدراسي السابق وذلك بغرض تنمية مهاراته وتحسين جودة التعليم عن بُعد في المملكة ووضع جداول مُحسنة للعام الدراسي الجديد.

هذه ألاختبارات ستكون عبارة عن عدد من الأسئلة في المواد الأساسية لدى الطلاب في جميع المراحل أي وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات كما وضحت الوازرة أن موعد ألاختبار الواحد أربعة وعشرون ساعة فقط وذلك تبقاً لجداول موضوعة لكل مرحلة.

كيفية دخول منصة الاختبارات المركزية



يستطيع الطلاب الدخول للمنصة عن طريق حساباتهم على منصة مدرستي أو من خلال منصة ألاختبار مباشرةً وطريقة الدخول كالتالي:

الدخول على منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية.

يمكن أيضاً الدخول من خلال منصة مدرستي.

قمّ بالضغط على أيقونة “اختبارات” المتواجدة يمين الشاشة.

بعدها قمّ بالنقر على أيقونة “الاختبارات المركزية”.

أدخل البيانات الخاصة بك ويلزم التأكد من أنها ذات البيانات المتواجدة على مايكروسوفت.

أطلع على ملفك الشخصي وستجد إرشادات الاختبار عليه.

أنقر على الدخول للامتحان ولكن في الموعد المُحدد لصفك.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا منصة الاختبارات المركزية الذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات المتوفرة حول المنصة وحول الاختبارات نرجو أن نكون قد أفدناكم.