طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة وميعاد صرفها، هي عبارة عن مساعدة مالية مقدمة تحت رعاية الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تُقدم هذه المساعدة بشكل دوري سنوي لمحدودي الدخل كمساعدة لتغلب على الظروف الحياتية العصيبة واليوم من خلال موقعنا سوف نُقدم لكم طريقة التقديم فيها وميعاد صرفها وشروط التسجيل بها وكافة المعلومات حول هذا الموضوع فتابعونا.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

قد أعلنت وزارة التنمية ألاجتماعية في المملكة العربية السعودية بفتح أبواب التسجيل في المساعدة المقطوعة وطريقة التسجيل كالتالي:

قمّ بالدخول إلى المساعدة المقطوعة.

أبدء بإنشاء حساب خاص بك على موقع المقطوعة.

إدخال ألاسم بالكامل في الخانة المخصصة له.

ملء كافة الخانات بالبيانات الشخصية الصحيحة.

بعد ألانتهاء من إدخال البيانات سيصلك رمز للتأكد من بياناتك.

بعدها ستنبسق أيقونة بها بعض الأسئلة والتي يتم الإجابة عليها بكل مصداقية وبمعلومات صحيحة مثل الدخل الشهري لك وحالتك ألاجتماعية ووظيفتك وغيرها من أسئلة.

تقوم بعدها بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم حسابك البنكي.

ونهايةً تقوم بالموافقة على كافة الشروط بعد قراءتها جيداً.

شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة

توجد عدة شروط يجب توفرها في المُتقدم للمساعدة وأهم هذه الشروط هي:

لا يمكن التقديم في المساعدة إن كنت أجنبياً، يلزم أن تكون سعودي الجنسية.

الحد الأدنى لسن المتقدمين من الرجال أو النساء هو سن الخامس والثلاثون ولا يُقبل من هم دون ذلك.

الحد الأقصى لراتب المتقدم للمساعدة المقطوعة إن كان أعرب هو ثلاثة آلاف ريال لا أكثر.

وبالنسبة للمتقدم المتزوج فالحد الأقصى لراتبه هو ثمانية آلف ستمئة وثمانون ريال لا أكثر.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم غير مالك لأي مزرعة خاصة أو لديه سجل تجاري فإن كان لديه فأنه غير مطابق لشروط المساعدة المقطوعة.

كيفية ألاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعمل الوزارة على تيسير عملية التسجيل على المواطنين وأيضاً تيسير ألاستعلام عن أي شئ غير واضح ولذلك قد وفرت عدة طرق يمكن ألاستعلام بها وهي كالأتي: