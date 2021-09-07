بلينكن: تواصلنا مع طالبان وتعهدوا بحرية السفر للأفغان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تواصلت "مع طالبان فى الساعات الأخيرة، وهم سيسمحون لمن معهم وثائق سفر السفر بحرية، ونحن سنلزمهم بذلك".





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وجه بلينكن الشكر لقطر، للمساعدة فى عمليات الإجلاء من أفغانستان، لافتًا إلى أن أكثر من 850 ألف شخص عبروا عبر قطر. وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أنهم نقلوا العمل الدبلوماسى من أفغانستان إلى الدوحة.

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