تقارير: نوم حارسة إسرائيلية سمح للفلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، أن مسؤولى السجن لم يتابعوا كاميرات المراقبة وقت هروب السجناء، لافتة إلى أن مصلحة السجون تحقق فى نوم حارسة ببرج المراقبة، قرب الفتحة التى خرج منها الأسرى الـ6.
فيما كشف التحقيق الأولى لمصلحة السجون الإسرائيلية عن أن السجناء الـ6 رفعوا غطاءً معدنيًا على أرض الزنزانة ودخلوا الواحد تلو الأخر إلى النفق، وزحفوا بضع عشرات من الأمتار، إلى الفتحة الخارجية، على بعد أمتار قليلة من جدار السجن، وتحت برج المراقبة.
ووفقًا لتقديرات مصلحة السجون، فإنه يبدو أن الأسرى الهاربين غيروا ملابسهم وهربوا باستخدام سيارة كانت فى انتظارهم.
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