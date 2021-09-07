المرصد: استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 8 فى اشتباكات مع داعش بريف حمص

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استشهاد 6 من المقاتلين المعاونين للجيش السورى، وإصابة 8 آخرين، بعضهم فى حالة خطرة، إثر اشتباكات مع عناصر داعش فى بادية السخنة بريف حمص الشرقى، قرب حدود محافظة دير الزور.





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