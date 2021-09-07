خطوات التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 شروط القبول وخطوات التقديم

يعتبر التسجيل في دعم ريف لربات البيوت لعام 1443 هـ من أكثر الكلمات المتصدرة لعملية البحث المهمة من قبل المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يقوموا بالتسجيل بالدعم الريفي ليحصلوا على دعم مالي من الحكومة السعودية وذلك لزيادة الإنتاج الزراعي بشكل أفضل، والجدير بالذكر بأن هذا الدعم يوفر حياة كريمة لكل المواطنين السعوديين الموجودين بالمناطق الريفية بالمملكة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في منصة ريف للحصول على هذا الدعم الريفي.

يستطيع كل مواطن سعودي التسجيل في منصة ريف وذلك عن طريق تنفيذ خطوات سهلة وبسيطة وكل هذا بطريقة إلكترونية عبر رابط التسجيل في دعم ريف من المنزل باستخدام أي جوال ذكي أو حاسوب شخصي مرتبط بالإنترنت، والجدير بالذكر بأن النسبة تكون 10% من رأس المال المسجل على منصة ريف، ويجب معرفة أن هذا الدعم توفره المملكة لمساعدة زيادة الدخل الشخصي للمزارعين السعوديين والأشخاص العاطلين عن العمل وكذلك ربات البيوت، وللعلم برنامج دعم ريف واحد من سلسة تطورات كثيرة للنهضة بالاقتصاد السعودي وهذا كله تحت بند رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030.

تقدم منصة ريف دعم مادي للمواطنين السعوديين وهذه المنصة تابعة وتخضع لرقابة وزارة المياه والزراعة، وكي يتم قبول طلبك للحصول على الدعم المادي يجب أن تتوافر لديك العدد من الشروط وهي كالآتي:

يجب أن يكون عمر الراغب في الحصول على الدعم 21 عام أو أكثر. أن يكون مواطن سعودي الجنسية، أو يحمل بطاقة تنقل كاملا. يجب أن يكون المتقدم يعمل بنشاط من ضمن الأنشطة المحددة بالمنصة. يجب عدم تجاوز برنامج مساعدة الدعم عن ثلاثة برامج. يجب ألا يزيد الدخل الشهري للراغب في الحصول على الدعم عن 6000 ريال سعودي.

يستطيع كل شخص التسجيل في منصة ريف بسهولة وذلك للحصول على الدعم المالي للأسر السعودية الريفية المنتجة عن طريق إتباع الخطوات التالية: