ميعاد صرف حساب المواطن لدفعة سبتمبر للمستفيدين وكيفية التسجيل عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa

ميعاد صرف حساب المواطن، هو برنامج تطرحه الحكومة السعودية، حيث أنه بدأ في شهر ديسمبر لعام 2017، وحرصاً من الحكومة السعودية على المواطن السعودي، فهي طرحت هذا البرنامج من أجل التخفيف من الأعباء التي تقابل المواطن السعودي، حيث تقدم الدعم المادي للأسر التي يكون دخلها الشهري منخفض إلى متوسط، وذلك داخل المملكة السعودية، حيث تم طرح هذا البرنامج ضمن التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وأيضاً حرصاً منها على التخفيف من الأعباء التي قد يواجها المواطن السعودي، لضمان حياة أفضل للمواطنين السعوديين.

ميعاد صرف حساب المواطن

من المقرر كل شهر صرف الدفعة الخاصة بهذا الشهر. يوم 10 من كل شهر بحيث لا يتعارض مع أي أجازات رسمية. ولأن يوم 10 من سبتمبر الحالي يصادف يوم الجمعة القادم. فلذلك قد قررت الحكومة السعودية صرف الدفعة 46 من برنامج حساب المواطن لهذا الشهر. يوم الخميس القادم الموافق 9/9/2021م. والموافق في الشهر العربي 2/2/1443هــ.

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت على الرابط الالكتروني الخاص بحساب المواطن. التي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مواطن.

يتم كتابة “رمز التحقق” الذي سوف يظهر على الشاشة بعد كتابة الاسم وكلمة المرور.

الذي سوف يظهر على الشاشة بعد كتابة الاسم وكلمة المرور. التأكد من كتابة رمز التحقق بالشكل الصحيح.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن حساب المواطن”.

يقوم البرنامج بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين وذلك لاستطاعته من التأكد من صحة حساباتهم المصرفية. ويتم ربط الطلبات المقدمة بهدف الحصول على المساعدة.

أطلق البرنامج تطبيق في مارس 2019 للهواتف والأجهزة الذكية. وذلك للتسهيل على المواطنين السعوديين أن يشاهدوا بياناتهم وتعديلها في أي وقت. وأيضاً التقديم للطلبات الجديدة والتحقق من الأهلية أو الاعتراض وعرض كافة التفاصيل الخاصة بذلك.

التخفيف من أعباء المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمحدود.

تشجيع وترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والوقود والمياه.

رفع كفاءة الدعم الحكومي وذلك عن طريق التطوير المستمر في النظام من حيث تقديم الدعم الدائم للمواطنين من قبل الحكومة.

يتم إعادة توزيع الدعم للمستحقين من خلال صرف الدفعات كل شهر لبرنامج حساب المواطن بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن وصرف الدفعة 46أسباب وأهداف البرنامج