هل يقضي الذكاء الاصطناعي على الزهايمر في المستقبل؟

قد يكون الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق، قادرة في المستقبل على اكتشاف مرض الزهايمر في مراحل مبكرة بمعدل دقة مرتفع.

وتوصل فريق من جامعة "كاوناس للتكنولوجيا" في ليتوانيا، لطريقة تحليل يعتقدون أنها قادرة على اكتشاف علامات الزهايمر المبكرة، بدقة تصل لـ99 في المئة، الأمر الذي يمكّن الأطباء من التدخل السريع للحيلولة دون تدهور الوضع، واختراع علاج محتمل في المستقبل.

وتحدث الباحث في الجامعة، ريتس ماسكيلنس عن النتائج التي توصلوا إليها قائلا: "يحاول الأطباء في جميع أنحاء العالم رفع مستوى الوعي بالتشخيص المبكر لمرض الزهايمر، مما يوفر للمصابين فرصة أفضل للاستفادة من العلاج".

وأضاف أن "دقة الخوارزمية واعدة، وسنعمل لجمع المزيد من البيانات حول كيفية تحسين نظامنا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع قائلا: "من الواضح أن هذه الأرقام الكبيرة ليست مؤشرا على أداء حقيقي في الحياة الواقعية، لكننا نعمل مع المؤسسات الطبية للحصول على مزيد من البيانات. إننا بحاجة إلى الاستفادة القصوى من البيانات، ولهذا السبب تركز مجموعتنا البحثية على مبدأ العلوم المفتوحة الأوروبية، بحيث يمكن لأي شخص استخدام معرفتنا وتطويرها بشكل أكبر".

ويأمل الباحثون بإمكانية تحويل الخوارزمية الخاصة بهم إلى برمجيات يمكن للأطباء في جميع أنحاء العالم استخدامها، لكنهم يحذرون من أن الخوارزميات الخاصة بهم لا يمكن أن تحل محل الأطباء، بل ستجعل علاج المرض أكثر سهولة وأقل تكلفة.