العراق: القضاء على مفرزة كاملة لـ داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رسول فى بيان له، إن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده المجلس الوزارى للأمن الوطنى على خلفية استشهاد عدد من أبطال الشرطة الاتحادية بالثأر للشهداء الأبرار، حيث وعد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدى بالرد المناسب على بقايا هذه العصابات الإرهابية".

وشدد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقى، على أن "جهاز مكافحة الإرهاب، تمكن وبأسلوبه التكتيكى الحديث من قتل مفرزة كاملة لعناصر داعـش كانت تحاول التعرض على قواطع مرابطات القوات الأمنية فى محافظة كركوك".

وأضاف أن "المفرزة سقطت، بكمائن فرسان الجهاز بعد رصد حركتهم بواسطة القناصين بالقرب من ألتون كوبرى، وتمكنوا من قتل عدد منهم بنيران مباشرة، وجرت مطاردة باقى العناصر الإرهابية الفارة من المواجهة بواسطة طائرات التحالف الدولى التى تمكنت من تدمير الوكر الذى انطلقت منه هذه العناصر التكفيرية".

وتابع المتحدث العراقى، أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة، للوصول إلى عراق يخلو من الإرهاب والتطرف الفكرى".