الأمم المتحدة: إجراءات جديدة لتفادى التزوير فى انتخابات العراق

وفى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، قالت بلاسخارت، إن "عدد موظفى الأمم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه فى الانتخابات السابقة"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لدينا أكثر من 130 خبيرًا موجود فى العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية، فضلا عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات".
وردًا على سؤال وجهته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت بلاسخارت أن "الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات فى موعدها"، مضيفة أن "البلاد على بعد خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات، وفى هذه المرحلة لا يمكن تأجيل الانتخابات أو تتراجع عن الموعد، ونحن مصممون على أن تكون الانتخابات قائمة، وماحصل فى العام 2018 حدثت الكثير من المشاكل".
وشددت المبعوثة الأممية على أن "الانتخابات خطوة هامة والأهم ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة"، لافتة إلى أن: "المفوضية تجرى عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير".
واختتمت بلاسخارت: "ربما تكون هناك ثغرات، ولكن نعتقد أن الأمور تجرى بشكل جيد، وهناك جهات أخرى تراقب الانتخابات، وليس الأمم المتحدة فقط".
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