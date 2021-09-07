الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه انهيارا فى الخدمات الأساسية

جدة - نرمين السيد - قال ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب فى إفادة بالأمم المتحدة، إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، مطالبا المانحين بتقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان والذى يعقد فى 13 من سبتمبر الجارى.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، قد أعلن أن المنظمة ستعقد فى جنيف يوم 13 سبتمبر مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان، لمساعدتها فى تجنب "كارثة إنسانية تلوح فى الأفق".
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