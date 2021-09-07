الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة تأمين احتفالات رأس السنة العبرية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظى أبو سنينة، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمى اليوم، بحجة احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية، ويستمر إغلاقه حتى العاشرة من مساء اليوم.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمى أن إغلاق الحرم وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التى كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وجميع الشرائع الإلهية المجمع عليها فى العالم والتى تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.