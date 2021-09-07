العسومى يشارك فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات فى فيينا

جدة - نرمين السيد - شارك عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية جنيف، وهو المؤتمر الذى ضم حشدًا رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.





وأوضح العسومى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا المؤتمر يمثل حدثًا عالميًا فريدًا على المستوى البرلمانى، وفرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التى يواجهها المجتمع الدولى، والتى يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فعال فى مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

وأكد أن البرلمان العربى كان حريصًا على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربى فى المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التى أجراها رئيس البرلمان العربى على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، إذ تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة فى هذا المحفل البرلمانى العالمى.

وناقش المؤتمر هذا العام، 5 موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادى، والثانى: الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التى تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التى تفرضها الحكومات.

وشارك فى جلسات هذا المؤتمر وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربى، ضم أصحاب المعالى: النائب عبدالكريم الدغمى، والنائب عساف أبو اثنين، والنائبة إحسان بركات، والنائبة شذى النقبى.