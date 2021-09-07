عاجل.. الدبيبة يعلن اعتقال أحد أخطر قادة داعش فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إن "العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام".

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، أشاد الدبيبة، بعملية القبض على الخازمى، إذ قال: "نجاح كبير للقوات الأمنية وقوة العمليات المشتركة، التي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان فى أرض الوطن".