“بالرقم المدني” taj.nce.gov.om رابط تسجيل وظائف الكلية العسكرية التقنية سلطنة عمان

taj.nce.gov.om رابط تسجيل وظائف الكلية العسكرية التي قامت وزارة العمل في سلطنة عمان بتوفيرها للعديد من التخصصات، حيث تقوم وزارة العمل باتباع جميع البرامج لتشغيل الشباب والخريجين في السلطنة بما يوفي العرض والطلب، وتقوم بالاتفاق مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ببحث الأماكن الشاغرة لديها في العمل والبرامج التدريبية لتوفيرها للشباب والكوادر العاملة بالسلطنة.

مجهودات وزارة العمل في توظيف الشباب

حيث قامت وزارة العمل في العام الماضي بالعديد من النشاطات التي تهدف لتوفير فرص العمل واستيعاب الطاقة العاملة من جميع المؤهلات الدراسية، للرجال والنساء، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم كما حرصت الوزارة على توفير الدورات التدريبية والتأهيلية المناسبة لهم للحصول على العمل المناسب بكفاءة عالية، وكان من أعمال الوزارة بالفترات الماضية كالتالي:

توفير فرص عمل للباحثين عن العمل من الشباب الخريجين في جميع التخصصات وكافة الشهادات، جامعية ومتوسطة.

إتاحة بوابة تسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن العمل في الوزارة للحصول على قاعدة بيانات شاملة لجميع أعداد الباحثين وبحث أعداد المؤهلات والتخصصات المطروحة.

أتاحت الوزارة (رابط لمتابعة حالة طلب المتقدمين لشغل الوظائف).

تقوم الوزارة بالاتفاق مع كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات لتوفير فرص عمل مناسبة لجميع المؤهلات.

تتيح الوزارة فرص التدريب التي تقوم بتأهيل الكوادر العاملة للخريجين في مناحي سبل العمل.

تضمن الوزارة للراغبين في العمل الحصول على فرص مناسبة كما تضمن لجهات العمل الحصول على الكوادر المؤهلة.

وظائف الكلية العسكرية التقنية

أتاحت وزارة العمل بالاتفاق مع الكلية التقنية العسكرية للالتحاق بقوات السلطان المسلحة بتوفير عدد من الوظائف مقرونة بالتدريب على التشغيل المباشر بعد التدريب، ويأتي في خطط السلطنة لتوفير الكوادر اللازمة والمؤهلة للعديد من المؤسسات في السلطنة، وذلك في وظائف سلاح الجو السلطاني – الجيش السلطاني العماني – الخدمات الهندسية في وزارة الدفاع، ويبدأ التقديم ابتداء من الثلاثاء 7 سبتمبر وحتى الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

شروط وظائف الكلية العسكرية

لابد أن يكون من الجنسية العمانية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عاما في 1 سبتمبر 2021.

يكون حسن السير والسلوك.

يقتصر التقديم على الذكور فقط.

ألا يكون يعمل في المجال الحكومي أو الخاص.

أن يكون حصل على درجات النجاح في الديبلوم العام أو ما يعادلها.

يتم اجتياز جميع الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية بنجاح.

يكون حاصلا على الحد الأدنى بالمواد العلمية 60% بالإنجليزي – 55% بالرياضيات – 55% في مادة الفيزياء.

خطوات التسجيل في taj.nce.gov.om رابط تسجيل وظائف الكلية العسكرية