شحن جواهر فرى فاير free fire عن طريق ID بطريقة شرعية في ثواني آلاف الجواهر

شحن جواهر فرى فاير free fire ، فرى فاير لعبة تم إصدارها حديثًا وأصبحت مفضلة لدى الملايين حول العالم، وأصبح الحديث عنها كثيرًا جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مما جعل الكثيرين يرغبون في تجربتها وأصبح هناك عدد كبير يتساءل عنها وعن طريقة تجميعها، وهناك بعض القواعد في اللعب والتي تتطلب بعض الأمور من الشخص مثل شحن الجواهر التي يستخدمها في اللعب والتي لها العديد من الطرق المجانية والغير مجانية ولكن الغير مجانية هي الطرق السليمة والرسمية، وسأقوم بتوضيح كيفية شحن جواهر فرى فاير free fire في هذا المثال باستخدام ID أو بعض الطرق الأخرى.

طريقة استخدام موقع شحن جواهر فرى فاير باستخدام ID

هناك بعض الخطوات التي يمكن من خلالها شحن جواهر فرى فاير باستخدام id وهذا ما يسأل عنه الكثيرين، وفيما يلي سوف أقوم بتوضيح هذا الأمر:

أول شيء عليك بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشحن فرى فاير free-fire-battlegrounds.ar.uptodown.

بعد ذلك سوف يظهر لك مكان فارغ خاص ب ID الخاص بك.

والآن قم بتحديد كمية الجواهر الذي ترغب في الحصول عليها.

وسوف تظهر لك بعض الطرق التي يتم بها الدفع قم باختيار الطريقة التي تتناسب معك.

أما الآن قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم باختيار الزر الخاص بالتأكيد وحفظ البريد الإلكتروني.

الآن يمكنك الشحن.

أسعار شراء جواهر فرى فاير

هناك العديد من الأسعار الخاصة بشراء أو شحن جواهر فرى فاير free fire ، وهذا ما يسأل عنه بعض الأشخاص وسوف أذكره في السطور التالية:

يتم شراء 100 جوهرة بسعر سبعة عشر جنيهاً.

أما في حالة شراء 350 جوهرة يبلغ سعرهم خمسين جنيه مصري.

عندما يرغب اللاعب في شراء 520 جوهرة عليه أن يدفع 82 جنيهاً.

في حالة رغبته في شراء 1060 جوهرة فعليه دفع 166 جنيهاً.

أما 2180 جوهرة سعرهم يبلغ 332 جنيهاً مصرياً لأغير.

كما يمكن شراء 5600 جوهرة بسعر 830 جنيه.

كانت هذه هي الأسعار الخاصة بشراء جواهر فرى فاير free fire والتي يجب على الشخص أن يكون على علم بها، وقد قمت بذكر الخطوات التي يجب اتباعها شحن الجواهر والدفع والحصول عليها.