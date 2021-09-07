أبرز مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن احتفالات اليوم الوطني 1443-2021

قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن اليوم الوطني السعودي. جاءت من مسؤولي الوزارة، وأعلنها السيد الوزير ’’حمد آل الشيخ’’. وذلك في ظل استعدادات المملكة استقبال اليوم الوطني الحادي والتسعين في تاريخ المملكة العربية السعودية. والذي سيكون يوم الخميس 16/2/1443هـ. إبرازا لدور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيدا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

قرارات وزارة التعليم السعودية

جاء من الوزارة السعودية للتعليم. قرارات بارزة للاحتفاء بهذا اليوم المميز، وذكرت المصادر. إن وزارة التعليم وجهت بتنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني (91) تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه (هي لنا دار) وفق الإطار العام المرفق. وقد قامت الوزارة بالمطالبة بتنفيذ فعاليات هذا اليوم من قبل جميع المدارس عن بعد للمرحلة الابتدائية وحضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من يوم الأحد 19/2/1443هـ حتى يوم الخميس 23/2/1443هـ.

بالإضافة إلي تشديد الوزارة ضمن أخر تصريحات وزير التعليم السعودي. علي أهمية اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية. ليتم الحفاظ علي حياة الجميع واستكمال الجرعتين من الطلبة وفق التوجيهات. كما أكدت العديد من المصادر، إلزام التعليم كافة المنسوبين لها بالعمل علي توثيق تلك الفاعليات بالمدارس التابعة لمكاتب التعليم ورفع التقارير الختامية والاحصائية لفعاليات الاحتفاء لإدارة النشاط الطلابي (بنين/ بنات) قسم النشاط الاجتماعي، في موعد اقصاه يوم الخميس 1/3/ 1443 هـ.

تصريحات وزير التعليم السعودي

جاءت كل تلك البيانات السابقة. ضمن أخر التصريحات من الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’ وزير التعليم بالمملكة، كما أكدت وزارة التعليم التأكيد على ما ورد في تعميم نائب وزير التعليم رقم 12043 بتاريخ 26/1/1439 بشأن العلم الوطني. وسيكون هذا العمل من أهم الاحتفالات القائمة في اليوم الوطني السعودي بتكراره الواحد والتسعون.

جدير بالذكر أن هذا اليوم يحتوي الكثير من الاحتفالات. والتي استعدت لها هيئة الترفيه بالرياض، ليتم العمل علي تجهيز احتفالات ضخمة للاستمتاع بذكرى هذا اليوم. الذي يترك أثراً طيباً في نفوس الكثير من السعوديين علي مر التاريخ، وستكون الاحتفالات المعلنة من التعليم السعودي واحدة من أجمل ما يتم التجهيز له بشأن هذا اليوم. وفق ما جاء ضمن قرارات وزارة التعليم السعودية.