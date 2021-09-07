جنون أم شجاعة؟.. فيديو لشابين يقفزان فوق سمكة قرش

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمغامرة مجنونة قام بها شابان، قفزا فوق سمكة قرش.
وأظهر فيديو صوّر في كوهاست بولاية ماساتشوستس الأميركية، مجموعة من الأصدقاء على متن قارب، يشاهدون سمكة قرش عملاقة، تسبح أسفل منهم.
وفي المقطع، يظهر أحد الشبان وهو يقفز فوق السمكة، في الوقت الذي تفاجئ رفاقه بالعمل الذي قام به.
وبعد ثوان انضم شاب آخر لصديقه في الماء وسط صيحات من كانوا على القارب، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونجا الشابان من سمكة القرش، حيث أظهر التصوير عودتهما مجددا إلى القارب بسلام.
وعلّق كثير من رواد مواقع التواصل على الفيديو، حيث قال أحدهم: "يثبت هذا مدة قوة الإنسان وشجاعته"، بينما اقترح آخر على الشابين تجربة المزيد من مثل هذه المغامرات الخطيرة مع حيوانات شرسة.
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