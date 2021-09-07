ميركل تؤكد سلامة لقاحات كورونا: لسنا أرانب تجارب

جدة - نرمين السيد - وفى مناقشة عامة أمام البرلمان الألمانى، اليوم الثلاثاء، قالت ميركل: "إنكم بذلك تقدمون مساهمة مهمة لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد مخرج من هذه الجائحة". وتأكيدًا على سلامة اللقاحات، قالت المستشارة الألمانية: "بالطبع لم يكن أحد منا، ولن يكون بأى شكل من الأشكال، أرنب تجارب عند التطعيم"، مشددة على أن اللقاحات المستخدمة فى ألمانيا مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية اللازمة، وجميع عمليات الموافقة.

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