الصليب الأحمر الدولى: 18 مليون أفغانى فى حاجة لمساعدات إنسانية

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيان الاتحاد، إن "حوالى 18 مليون أفغانى، أى نصف عدد السكان، فى حاجة لمساعدات إنسانية إذ فاقم الجفاف الشديد المعاناة الناتجة عن الصراع المستمر منذ سنوات والجائحة".
وأضاف البيان، أن عشرات الآلاف من الأسر تركت منازلها طلبًا للغذاء والمأوى فى مناطق الحضر، حيث يقيم البعض فى مخيمات إغاثة دون طعام أو دخل.
فيما ناشدت طالبان المجتمع الدولى استمرار تقديم الدعم فى أفغانستان، حيث قال متحدث باسم طالبان، يوم الأحد الماضى، إن مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وعد باستمرار المساعدات لشعب أفغانستان.
وكانت حكومات أجنبية تعهدت باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، ولم تتضح كيفية المساعدة بعد سقوط العاصمة كابول فى أيدى حركة طالبان فى الشهر الماضى.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الإثنين، إن "الطريق لا يزال طويلا" فيما يتعلق بالاعتراف بحركة طالبان.
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