التحالف الدولى: داعش أصبح عاجزا عن احتلال أراض جديدة فى العراق وسوريا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم التحالف الدولى العقيد واين مارتو، إن"عصابات داعش الإرهابية مستمرة فى الاستفادة من الفراغ الأمنى، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدنٍ مقارنة مع تنظيم القاعدة العام 2010"، مبيناً أن "داعش تنفذ هجماتها عندما تحين الفرصة لها".
وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولى يعملان بشكل استباقى على اعتراض وتدمير خلايا داعش النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين"، مشيراً الى أن "قوات الأمن العراقية فى طليعة القتال ضد داعش".
وتابع أن "داعش هُزمت إقليمياً وتدهورت قيادتها وشبكتها ومواردها بشكل كبير"، موضحاً أن "داعش لم تعد قادرة على احتلال أى أرض فى العراق وسوريا بشكل مستدام".
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