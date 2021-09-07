جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، بشكل قاطع أى حديث عن تورط بلاده فى أحداث كاتالونيا، مشددا على أن ما يتردد حول هذا الموضوع ما هو إلا أكاذيب.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن لا نعرف شيئًا عما يتردد من أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا". وأضاف المتحدث الصحفى للكرملين:" نحن لا نعرف أيضا مدى موثوقية مثل هذه المقالات، التى تُنشر فى بعض الصحف الأمريكية، فهى ليست سوى أكاذيب وشائعات"، مؤكدا أن بلاده ترفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات. يُذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مؤخرا مقالاً نقلاً عن تقرير استخباراتى أوروبى، مفاده أن نائب رئيس حكومة كاتالونيا التقى بمسؤولين روس لحشد دعم روسيا لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تنفى تورطها فى أحداث كاتالونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.