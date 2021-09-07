وزراء صحة الـ20 يوقعون ميثاق روما لتطعيم سكان الأرض ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - تستضيف العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، آخر أيام اجتماع وزراء الصحة فى مجموعة العشرين، وسط احتمالات بتوقيع "ميثاق روما"، والذى تتعهد فيه الدول المشاركة بأن اللقاح حق للجميع، وليس امتيازًا للقلة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، قال وزير الصحة الإيطالى، روبرتو سبيرانزا، إنه من الضرورى "الاستثمار فى نهج صحة واحدة، أى النظر إلى البشر والحيوانات والبيئة كنظام بيئى واحد للاستجابة للطوارئ الصحية الراهنة وفى المستقبل". وتابع وزير الصحة الإيطالى، عبر "تويتر"، أن قمة روما أثمرت عن الالتزام بضمان يؤكد أن "اللقاح حق للجميع، وليس امتيازًا لقلة".

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