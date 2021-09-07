جدة - نرمين السيد - وكانت طالبان قد أعلنت أنها سيطرت على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالى. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالى كابول، مدينة بازارك.
وفى وقت سابق، أعلنت حركة طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود "نجل أحمد شاه مسعود". لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود فى الولاية، وأن المقاومة مستمرة فى القتال ضد مسلحى طالبان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تحطم ضريح أحمد شاه مسعود فى بنجشير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.