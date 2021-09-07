طالبان تحطم ضريح أحمد شاه مسعود فى بنجشير

جدة - نرمين السيد - وكانت طالبان قد أعلنت أنها سيطرت على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالى. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالى كابول، مدينة بازارك.

وفى وقت سابق، أعلنت حركة طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود "نجل أحمد شاه مسعود". لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود فى الولاية، وأن المقاومة مستمرة فى القتال ضد مسلحى طالبان.