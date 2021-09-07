بالاسماء: نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021 “توجيهي” في فلسطين عبر موقع وزارة التربية moehe.gov.ps

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021، بعد ان انتهى إجمالي سبعة آلاف طالب من إجراء اختبارات الدورة الثانية التوجيهية منذ منتصف شهر اغسطس الماضي، قد زاد البحث بشكل كبير عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021، حيث انه قد مر اكثر من 20 يوم على اخر يوم اختبار قد قام الطلاب بأداء، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن الرابط المخصص للحصول على نتائج الدورة الثانية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، بالاضافة إلى اتاحة الشروط المطلوب توافرها في طلاب الدورة الثانية لدخول الجامعات والكليات مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ مع بداية شهر أكتوبر المقبل 2021، وللحصول على تفاصيل أكثر تابعونا عبر موقع ثقفني.

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021، وذلك للتعرف على الكليات المتاحة للطلاب بعد ظهور نتائج الدورة الثانية، والجدير بالذكر أن هناك بعض التصريحات من داخل وزارة التربية والتعليم قائلة انه قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بجميع الطلاب في فترة قصيرة، وانه لم يتبقى إلا عدة أيام لمراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب لعدم حدوث اي مشاكل في تجميع ورصد الدرجات، على أن تصدر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ويكون ذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021

بعد ان تم الاعلان عن الرابط المخصص للحصول على نتائج الدورة الثانية، يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وقد جاءت تلك الخطوات كالاتي: