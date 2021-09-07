الجزائر تنوى وقف تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "النهار" الجزائرى، قالت مصادر مطلعة، إن العقد التصديرى عبر المغرب ينتهى فى 31 أكتوبر المقبل، موضحة أن إمدادات الغاز لإسبانيا ستكون عبر أنبوب "ميد غاز" فقط، الذى يمر بين ميناء بنى صاف وألميريا الإسبانية.
وكانت الحكومة الجزائرية ألمحت، قبل أسبوعين، إلى عزمها على وقف إمدادات الغاز إلى المغرب فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد يومين من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
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