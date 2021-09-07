طالبان: مستعدون لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضى أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة فى جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفى 15 أغسطس، دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسى.